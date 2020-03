Diskussion um Live-Stream : FDP will „Stadtrat-TV“ in Moers vorantreiben

FDP will „Stadtrat-TV“ in Moers vorantreiben

Die FDP will Stadtratssitzung künftig übertragen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Moers Der Vorsitzende der Moerer Jungliberalen, Henrik Stachowicz, sieht damit Vorteile für Bürger, Verwaltung und Medien verbunden.

Die Moerser FDP will das Thema „Videoübertragung von Stadtratssitzungen“ vorantreiben. Die Diskussion sei aufgrund eines entsprechenden Bürgerantrags wiederbelebt worden, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Liberalen. Um Politikverdrossenheit vorzubeugen, Bürgerbeteiligung zu ermöglichen und die demokratische Kontrolle zu stärken, sei Transparenz schaffen der beste Weg. Davon seien die auch Moerser Liberalen überzeugt.

„Wir fordern seit Jahren, die Sitzungen des Stadtrates zu filmen und allen Bürgerinnen und Bürgern online zur Verfügung zu stellen. Nur so können sich die Menschen in unserer Stadt ein bestmögliches Bild von politischen Ereignissen machen“, erklärt Bürgermeister- und Spitzenkandidat Dino Maas. „Es ist mir wichtig, diesen Bürgerwunsch nun zeitnah umzusetzen. Es steht jedem Moerser Bürger zu, politische Entscheidungen, die die Lebensrealität der Menschen beeinflussen, offen und ungefiltert zu zeigen.“ Transparenz in der Politik, betonen die Freien Demokraten, sei auch eine Chance, von den Bürgern verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.