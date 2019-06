Müll-Debatte in Moers : Sauberkeit – Enni will gezielt vorgehen

Moers Im Verwaltungsrat wurden Ergebnisse und Erkenntnisse der Marktforschung vorgestellt.

Wie sauber empfinden Moerser ihre Stadt? Das wollte die Enni genauer wissen und ließ wie berichtet vom Dortmunder Marktforschungsinstitut Prolytics ein Meinungsbild erstellen. Die Ergebnisse stellte Vorstand Lutz Hormes dem Verwaltungsrat der Enni Stadt & Service in seiner Sitzung am Mittwoch vor.

„Die Mehrheit der Moerser empfindet die Stadt als sauber. Es gibt aber insbesondere in nördlichen Stadtteilen Schönheitsfehler und Handlungsbedarf“, fasste Hormes die repräsentative Befragung in allen Moerser Stadtteilen zusammen.

Seit zehn Jahren kämpft die Enni mit ihrer Initiative „Sauberes Moers“ für ein ordentliches Stadtbild. Und das kommt offenbar an. Viele Moerser nehmen die Aktivitäten der aktuellen Marktforschungsstudie jedenfalls positiv wahr. „500 Moerser haben hier in 20-minütigen Telefoninterviews repräsentativ ihre Meinung abgegeben“, so Hormes. Tenor: „Eine Mehrheit sieht die Stadt als sauber an. Es gibt in einzelnen Stadtteilen aber auch negative Stimmen.“