Weihnachtsaktion in Moers : Ein Adventskalender für Bethanien und für Moers

Weihnachtsaktion in Moers

Hinter den Türchen des XXL-Adventskalenders am Bethanien-Krankenhaus stecken Gutscheine für Mitarbeiter, die in der Stadt Moers einzulösen sind. Foto: KBM/Stepanow Foto: KBM/Stepanow

Ein XXL-Adventskalender in Giebelform ziert den Eingang des Krankenhauses Bethanien. Schon von der Kleverstraße aus sieht man die 24 Geschenke nach und nach leuchten, die an einer mit Tannen und Lichterketten verzierten Traverse hängen. „Dieses Jahr hat die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Stiftung vor besondere Herausforderungen gestellt, die sie gemeinsam vorbildlich gemeistert haben,“ so Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Bethanien. „Mit unserem Bethanien-Adventskalender möchten wir ihnen unsere Anerkennung zum Ausdruck bringen.“