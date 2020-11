Einzelhandel in Moers : Rabatt-Aktion in der Adventszeit

Rabatt-Aktion in der Adventszeit

Einzelhandel in Moers

Bei Facebook, Instagram und Twitter erscheinen Hinweise auf die Geschäfte, in denen es Rabatte gibt. Foto: PST

Moers Mit dem „Shop LoCalender“ wollen Moerser Einzelhändler und Stadt Kunden locken.

Weihnachten – das Fest der Besinnlichkeit und Ruhe. „Hoffentlich nicht in der kompletten Adventszeit“, bangen die Moerser Einzelhändler. Um ihre Sorgen zu mindern, haben sich die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers (ISG) und die Stadt eine Adventsaktion überlegt. Mit dem „Shop LoCalender“ wollen sie die Kauflaune anregen.

Hinter dem Wortspiel aus „shop local“ und „calender“ verbirgt sich ein Adventskalender. Auf Facebook, Instagram und Twitter veröffentlicht die Stadt in der Vorweihnachtszeit täglich ein Posting, auf dem ein oder mehrere Geschäfte zu sehen sind. Zeigt ein Kunde am jeweiligen Tag vor Ort ein Bildschirmfoto des aktuellen Postings, erhält er den Rabatt von teilweise bis zu 50 Prozent. Mehr als 30 Geschäfte sind vom 1. bis 24. Dezember in Moers dabei.