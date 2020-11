Familienstreit in Moers erskaliert : Ermittlungen gegen Vater und Sohn wegen versuchten Totschlags

Moers Nach einem eskalierten Familienstreit in Moers wirft die Polizei einem jungen Mann und seinem Vater versuchten Totschlag vor. Sie sollen auf einen Verwandten geschossen und ihn mit einem Baseballschläger verprügelt haben.

Nach einem Angriff auf einen 28-Jährigen in Moers sitzen zwei Familienmitglieder des Betroffenen in Untersuchungshaft. Gegen den 25 Jahre alten Schwager des Mannes und dessen Vater seien wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Haftbefehle erlassen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Sie sollen den jungen Mann am Freitagabend direkt vor einem Krankenhaus angegriffen haben.