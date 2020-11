Neue Pläne wegen Corona-Pandemie : Basketballer verkürzen die Saison

Die Basketball-Vereine in NRW haben sich auf ein Szenario geeinigt, wenn der Spielbetrieb ab Karneval wieder möglich ist. Foto: dpa/Lukas Schulze

Niederrhein Im Westdeutschen Verband soll nur die Rückrunde gespielt werden. Dafür muss der Spielbetrieb aber spätestens nach Ostern starten können. Abstiege sollen ausgesetzt werden.

Während die Amateur-Fußballer oder -Handballer aktuell fieberhaft diskutieren und planen, wie und wann der Spielbetrieb in den Ligen-Wettbewerben fortgesetzt werden kann, hat die Saison für alle Basketballer unterhalb der 1. Regionalliga noch gar nicht begonnen. Der eigentlich für Ende September geplante Start wurde bereits zweimal verschoben (wir berichteten), zuletzt wurde der Januar 2021 als möglicher Starttermin anvisiert.

Mit Blick auf die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie scheint aber auch dieser Zeitpunkt zunehmend alles andere als realistisch zu sein. Daher tauschten sich am Donnerstagabend 109 Vereinsvertreter bereits zum sechsten Mal in einer Videokonferenz mit den Verantwortlichen des Westdeutschen Basketball-Verbands (WBV) aus, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Und der Diskussionsbedarf war groß, knapp zwei Stunden dauerte die virtuelle Zusammenkunft.