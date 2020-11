Corona im Kreis Viersen : Coronafälle in sechs Seniorenheimen

Zu den sechs betroffenen Seniorenheimen gehört auch das Laurentiusheim in Niederkrüchten-Elmpt. Foto: Martin Röse

In einem halben Dutzend Seniorenheimen im Kreis Viersen sind am Freitag Coronafälle bekannt geworden. Neue Fälle gibt es auch an sechs Grundschulen und zwei Kitas. Insgesamt wurden dem Kreis Viersen am Freitag 90 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Aktuell gelten 670 Personen im Kreis Viersen als infiziert, das sind 49 mehr als am Donnerstag. Ein 58-jähriger Mann aus Nettetal ist an den Folgen der Infektion gestorben. Der Inzidenz-Wert stieg von 115 auf 132. 1190 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolierung.

Die betroffenen Seniorenheime sind das Haus Bodelschwingh in Viersen (ein Bewohner), das Haus Maria Hilf in Viersen (zwei Mitarbeiter und ein Bewohner), das Altenheim St. Laurentius Elmpt in Niederkrüchten (zwei Mitarbeiter), die Seniorenresidenz am Park in Nettetal (zwei Mitarbeiter) sowie das Huberttusstift in Willich (ein Mitarbeiter).

Je eine Person wurde in der Paul-Weyers-Schule Dülken, der Grundschule Dammstraße in Dülken, in der katholischen Grundschule Born-Lüttelbracht, der Realschule Niederkrüchten, der Kreuzherrenschule in Brüggen und der katholischen Grundschule Kempen positiv getestet.

41 Infizierte wurden am Freitag stationär in den Krankenhäusern im Kreis Viersen behandelt. Sechs von ihnen befanden sich auf Intensivstationen, vier mussten beatmet werden.

Nach Corona-Fällen muss die Stadt Viersen zwei Kindertagesstätten vorerst schließen. Betroffen sind die städtischen Kitas Brabanter Straße und Junkershütte. In beiden Einrichtungen gab es jeweils einen positiven Coronatest, teilte ein Stadtsprecher am Freitag mit.

In der Kita Brabanter Straße wurde ein Kind positiv getestet. Dort werden 83 Kinder von 15 Mitarbeitern betreut. Die meisten Kinder und zehn Mitarbeiterinnen wurden unter Quarantäne gestellt. Die Einrichtung wird am 8. Dezember wieder regulär öffnen.

Die Kita Junkershütte bietet 45 Plätze. Dort arbeiten neun Mitarbeiterinnen. Eine Erzieherin wurde positiv getestet. Alle Kinder und drei weitere Mitarbeiterinnen wurden vom Kreisgesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Die Kita wird ihren Betrieb ab dem 9. Dezember wieder aufnehmen.

So entwickelten sich die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden im Kreis Viersen: Brüggen: Aktuell 48 Infizierte (+5), Nettetal: 122 (+1), Niederkrüchten: 22 (–1), Schwalmtal: 45 (+8), Viersen: 210 (+16), Grefrath: 19 (+5), Kempen: 63 (+10), Tönisvorst: 41 (+2), Willich: 99 (+7).

