Politik in Moers : SPD-Fraktion: Verkaufsoffene Sonntage sind kein Allheilmittel

Politik in Moers

Moers Die Fraktion sieht sich durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts bestätigt und nimmt die Gewerkschaft Verdi in Schutz. Die Sozialdemokraten fordern einen Runden Tisch für den Einzelhandel in Moers.

„Wieder einmal ist schlechte Landespolitik auf den Rücken der Wirtschaft und der Kommunen ausgetragen worden“, sagte Cikoglu. In der Verordnung sei es nicht um den Kampf für Arbeitsplätze und die Stärkung der Wirtschaft gegangen: „Es ging darum, in der Pandemie die Kaufströme zu entzerren. Natürlich musste das Gericht feststellen, dass es bei Sonntagsöffnungen zu einer Verdichtung der Käuferströme kommt.“ Dass Ziel, die Einzelhändler in den Zeiten der Corona-Pandemie zu stärken, sei gescheitert, Dies sei nicht die Schuld der Gewerkschaft, sondern die der Landesregierung.