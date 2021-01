Tiere in Moers : „Ein normaler Alltag war und ist nicht möglich“

Tiere in Moers

Moers Gisela Grossmann vom Moerser Tierheim blickt in eigenen Worten auf das Corona-Jahr 2020 zurück. Auch hier hat die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen. Vor dem Tierheim steht ein Spendencontainer.

Ein normaler Alltag war und ist nicht mehr möglich. Es muss erneut mit halber Besetzung im Zwei-Schichtsystem gearbeitet werden. Denn oberste Priorität ist der Schutz unserer Mitarbeiter. Sie gewährleisten die Versorgung unserer Tiere, die für uns an allererster Stelle steht.

Die ehrenamtlichen Helfer haben diese notwendigen Maßnahmen sehr getroffen. Besonders diejenigen, die täglich unsere Hunde ausführen, und die, die unseren scheuen Samtpfoten mit Liebe und Geduld neues Vertrauen in die Menschen geben. Auch wenn man zur Zeit vielfach das Gefühl hat, dass das Leben den Atem anhält – das tut es nicht. Vieles ist im Moment weit entfernt von allem Gewohnten, aber vieles geht auch einfach seinen Gang.

Und Pepe möchten wir hier stellvertretend für alle anderen Tiere im Tierheim erwähnen: Taub, laut und alt wurde Pepe als Fundhund deklariert. 19 Jahre sollte er sein und viel jaulen. Das hat er auch bei uns anfangs gemacht, bis er Medikamente gegen seine altersbedingten, chronischen Schmerzen bekam. Sein Allgemeinzustand machte uns schon Sorgen. Aber Pepe hatte Glück, der richtige Mensch sah ihn auf unserer Homepage im Internet, und so wurde Pepe vom Jauler zum Sonnenschein.

Die Mitarbeiter waren in dieser schwierigen Zeit ohne Unterbrechung für die Fundtiere aus Krefeld und Neukirchen-Vluyn in vollem Umfang da. Wir nahmen Abgabetiere auf, auch unsere Hundepension stand den Tierhaltern zur Verfügung, allerdings ging dort die Nachfrage aufgrund der Corona-Situation stark zurück, da die Pandemie keine Urlaube zuließ. Aber für Notfälle, zum Beispiel coronabedingte Krankenhausaufenthalte, boten wir unsere Hilfe an. Und die Tierpfleger standen telefonisch mit Rat und Tat zur Seite.