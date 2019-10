Für die Umwelt : Becherpfandsystem in Moers gestartet

Moers Die Volksbank Niederrhein übernimmt als Starthilfe für das erste Jahr die anfallenden Systemgebühren für die startenden Händler.

Drei Cafés sagten bereits unmittelbar nach der Veranstaltung zu. Außerdem haben das Moerser DocInn in der Altstadt und das St.-Josef-Krankenhaus, das bereits seit längerem mit dem Pfandsystem arbeitet, ihre Bestände aufgestockt. Neben „Tante Pati“ sind in der Innenstadt „TeeGschwendner“ und die Rathauskantine mit dem Betreiber Bethanien-Krankenhaus dabei. Alleine in der Rathauskantine, heißt es, seien bislang pro Monat mehr als 2000 Einwegbecher ausgegeben worden. Dieser Müll soll in Zukunft in Moers nicht mehr anfallen.