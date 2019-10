Krankenhaus in Moers : Patientenbücherei im Bethanien in neuen Räumen

Moers Das ehrenamtliche Team der Krankenhaus-Bibliothek sucht personelle Verstärkung.

In freundlich-hellen Räumen präsentiert sich jetzt die Patientenbücherei im Krankenhaus Bethanien. Aufgrund von Umbaumaßnahmen, die derzeit im Bethanien laufen, war ein Umzug der Bücherei notwendig – vom Flur unweit der Cafeteria zur Empore der Krankenhauskapelle. „Damit ist die Patientenbücherei an ihren Gründungsort zurückgekehrt“, berichtete die Seelsorgerin des Krankenhauses Bethanien Anke Prumbaum bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten.

Die Patientenbücherei wird ehrenamtlich von den Grünen Damen und Herren im Bethanien betrieben, die sich in ihrem neuen Domizil bereits sichtlich wohl fühlen. Nur ein Wunsch ist beim Büchereiteam jetzt noch offen. „Zur Verstärkung unseres ehrenamtlichen Teams suchen wir noch personelle Verstärkung – auch bei der Arbeit auf den Stationen. Mitmachen können alle Männer und Frauen mit Interesse an Menschen und Büchern. Besondere fachliche Vorkenntnisse sind für die Mitarbeit in der Patientenbücherei nicht erforderlich“, so Ute Sikkinga und Jutta Fitscher, die das Team der Grünen Damen und Herren im Bethanien leiten.