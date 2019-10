Frauenfußball : GSV Moers hält lange beim Aufstiegskandidaten mit

Thorsten Manderfeld, Co-Trainer der in der Regionalliga spielenden GSV-Frauen.

Moers Der Regionalliga-Aufsteiger unterlag bei Borussia Bocholt mit 0:2. Das Spiel am Sonntag ist verschoben.

77 Minuten lang sah es für die Fußballerinnen des Regionalligisten GSV Moers so aus, als könnten sie beim Aufstiegskandidaten Borussia Bocholt einen Punkt mitnehmen. Bis dahin hielten die Gelb-Schwarzen das 0:0. Doch am Ende gab es dann doch eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Denn bis zum Führungstor der Ex-GSV-Spielerin Hanna Hamdi in der 77. Minute hatten die Gelb-Schwarzen keine echte Chance zugelassen. Hamdis Schuss wurde noch unglücklich abgefälscht und fiel als Bogenlampe hinter Keeperin Katja Steinmann ins Netz.