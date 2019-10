Cars and Castle : Formschöne Oldtimer vor klassischer Schlosskulisse

Moers „Cars and Castle“ ist das letzte großes Oldtimertreffen des Jahres am Niederrhein. Dazu bietet es mit Schloss Lauersforst eine historische Kulisse, vor der formschöne Oldtimer besonders wirken.

Zu den angereisten Oldtimerbesitzern gehörte Ed Summers. „Ein Wagen ist so viel wert, wie ein anderer Autoverrückter dafür bezahlt“, sagte der Kempener, der sich selbst zu diesen „Verrückten“ zählt. Der gebürtige Brite fährt einen Rolls Royce Phantom I Cabriolet von 1927, mit einer Karosserie von Thrupp and Maberly. „Von dieser Ausführung wurden von 1924 bis 1929 nur neun Stück gebaut. Bei den anderen acht wurde nachträglich die Karosserie geändert. Das war früher ganz normal. So gibt es diesen Wagen nur einmal.“ Auch wenn der Wagen mehrere hunderttausend Euro wert ist, ließ Summers Kinder, die höflich fragten, am Lenkrad Platz nehmen. Nach „Cars and Castle“ lässt er den Rolls Royce Phantom I im Vereinigten Königreich warten, damit er am 1. Januar 2020 damit bei „London’s New Year’s Parade“ teilnehmen kann, der größten Straßenparade der Welt.