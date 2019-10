Stadtfest in Moers : Moerser Herbst wird international gefeiert

Der Moerser Herbst wird am Wochenende zahlreiche Besucher in die Stadt ziehen. Foto: Reichwein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Das Stadtfest beginnt schon am Freitag. Musik, Aktionen und ein verkaufsoffener Sonntag locken die Besucher in die Grafenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Der Moerser Herbst wird abwechslungsreich und international“, wirbt Michael Birr, Chef der Moers-Marketing. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr startet das Wochenende bereits am Freitag, 4. Oktober, ab 12 Uhr mit der Eröffnung des „Marktes der Provence“. Aus verschiedenen Regionen Frankreichs werden Monsieur Escalle und seine französischen Freunde ein bisschen südliche Lebensfreude nach Moers holen. Ob Käsespezialitäten, Trüffelsalami, Nougat oder Lavendelprodukte – ein Besuch des kleinen Marktes am Königlichen Hof lohnt sich. Der „Moerser Herbst“ startet am Samstag dann so richtig durch. Von der Neustraße bis zur Homberger Straße warten zahlreiche Stände auf die Besucher.

Das Angebot reicht von selbstgemachten Schmuckstücken und Kürbisdekorationen über Besteckschmuck, Pasteten bis hin zu Hüten, Kerzen oder Deko-Artikeln für ein heimeliges Zuhause. Der Moerser Herbst bietet aber auch den Unternehmen der Stadt eine gute Gelegenheit, sich vor Ort zu präsentieren. So gibt es an zahlreichen Info-Ständen wieder jede Menge Tipps und gute Angebote, die das Leben leichter, gesünder oder auch sicherer machen. „Es ist schön, dass immer mehr Moerser Unternehmen unsere Stadtfeste wieder als Plattform annehmen. Das gilt übrigens auch für die Einzelhändler, die sich mit vielen Aktionen vor und in ihren Geschäften am Moerser Herbst beteiligen“, betont Birr. Die Einzelhändler der Innenstadt öffnen auch am 6. Oktober von 13 bis 18 Uhr zum „verkaufsoffenen Sonntag“. Viele Händler locken mit Rabatt- und Sonderaktionen. Mit viel poliertem Lack, glänzendem Chrom und international geht es auf dem Neumarkt zu: Autohändler aus Moers und Umgebung zeigen die Highlights der Autobauer bei der „Moerser Autoschau“.

Aktuelles gibt es dazu regelmäßig auf der Show-Bühne am Neumarkt, die von Moderator Dirk Elfgen präsentiert werden. Dort wird an beiden Tagen ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Showacts, Musik, Tanz und Kinderunterhaltung für die ganze Familie geboten. Livemusik, Talk und Show wechseln sich ab. Apropos Unterhaltung: Da die Stimmung in den letzten Jahren vor der Bühne am Diebels Live (Homberger Straße) immer prima war, wird es am Samstagabend bis 22 Uhr ein Livekonzert geben. Ab 18 Uhr sorgen die Jungs von „LuKe ViTo“ mit ihren Acoustic Coversongs für richtig gute Laune.

Mit Songs von George Michael, R.E.M., U2, Rag’n‘Bone Man, Lenny Kravitz, Kings of Leon oder Eurythmics darf gefeiert werden. Zuvor wird ab ca. 14 Uhr DJ Dimo die Besucher der Homberger Straße unterhalten. Und natürlich ist auch am Sonntag die Diebels Live-Bühne mit Musik und Show besetzt. Ab 14 Uhr sind eine Modenschau der Firma Norah sowie die Jumping-Queens und Mr. Move zu sehen.

Die Spaßkapellen aus den Niederlanden dürfen nicht fehlen. Moers-Marketing hat für Samstag, 5. Oktober, „De Koelemoeters“ aus Maasbree eingeladen. Am Sonntag, 6. Oktober, werden „De Joekels“ aus Boxmeer durch die Straßen und Gassen der Innenstadt ziehen. Auf der Neustraße wird viel Programm, Information und Unterhaltung geboten. So kann man die Zeit bei einer guten Latte Macchiato an der Kaffee Ape verbringen und dabei Musik von Sax Live (Samstag) oder Big Jay (Sonntag) hören.