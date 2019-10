Neues Geschäft : Blumen-Café bereichert das Altstadt-Dreieck

Jule Schneider eröffnet heute ihr neues Geschäft an der Pfefferstraße. Die Floristin erfüllt sich damit einen Herzenswunsch.

Gerade die Moerser Altstadt war schon in früheren Jahrhunderten händlerischer und handwerklicher Mittelpunkt. So zum Beispiel wird vermutet, dass in der heutigen Pfefferstraße – der früheren Pepergasse oder Pepergate Niederlassungen für den Verkauf von Pfeffer entstanden. Otto Ottsen, Verfasser der Geschichte der Stadt Moers , meint dazu: „Man fragt sich, wie die Straße zu dem so ganz und gar in den hiesigen Sprachgebrauch eingegangen sei. Der Autor hat aber auch gleich eine Erklärung zur Hand: „Im 13. Jahrhundert soll der Pfeffer so teuer gewesen sein, dass einige Pfunde davon als fürstliches Geschenk galten. So kam es, dass auch in der alten Grafenstadt die Landesherren von den Bauern die Ablieferung von Pfeffer verlangten. Da aber in der hiesigen Region die Voraussetzungen für eine Anpflanzung fehlten, waren sie gezwungen, das seltene Gewürz zu kaufen.“