Schlägerei in Moers : 20-Jähriger nach Flaschenwurf verletzt

Moers Vor der Enni-Eventhalle ist erneut ein Streit eskaliert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 4.15 Uhr, ist es vor der Enni-Eventhalle an der Filder Straße zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, warf im Verlauf dessen ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche gegen den Kopf eines 20 Jahre Kamp-Lintforters, der daraufhin zu Boden ging. Zeugen beobachteten, wie mehrere Personen auf den am Boden Liegenden einschlugen. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Kripo ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02841 171-0 entgegen. In der Eventhalle hatte eine Party stattgefunden.