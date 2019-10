Haushaltplanung in Moers : Steuererhöhung: Der bequeme Weg

Haushaltplanung in Moers

Eine Mehrbelastung in Höhe von 15,4 Millionen Euro muss Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter Wolfgang Thoenes im Haushalt 2020 kompensieren. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Analyse Grundsteuer B erhöhen oder Leistungen einsparen: Beides tut dem Bürger weh. Trotzdem muss die Moerser Politik entscheiden, wie sie ein klaffendes Fünf-Millionen-Euro-Haushaltsloch stopft.

Die schlechte Nachricht kam mit Ansage: In dieser Woche hat Kämmerer Wolfgang Thoenes dem Stadtrat den Etatentwurf für das Jahr 2020 vorgelegt. Fünf Millionen Euro fehlen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs. Um das Finanzloch schließen zu können, schlägt die Verwaltung der Moerser Politik wie berichtet eine Erhöhung des Grundsteuer B-Hebesatzes vor – von derzeit 740 auf 875 Prozentpunkte. Zusätzlich 4,5 Millionen Euro sollen auf diesem Weg in die Stadtkasse fließen. Ihre Geldprobleme wäre die Stadt damit ohne große Anstrengung auf einen Schlag fast vollständig los. Die Frage ist: Wird die Grundsteuer zum Stopfen von Haushaltslöchern missbraucht, weil es an anderweitigem Einsparwillen fehlt oder gibt es tatsächlich keine realistische Alternative?