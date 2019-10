Konzert für Demokratie : Musik und Aktion gegen Rechts

Viele Gruppen nahmen die Gelegenheit wahr, beim zweiten „Konzert für Demokratie“ im Moerser Bollwerk ihre Arbeit zu präsentieren und vor der rechtextremen Szene zu warnen. „Moers ist bunt – Vielfalt statt Einfalt“ war das Motto.

Der eine Anlass war der Landesparteitag der AFD, der auch am Samstag und auch am Niederrhein begann, allerdings vormittags und im Kernwasser Wunderland in Kalkar. Einige Konzertbesucher waren schon morgens dorthin gefahren, um an einer Gegendemonstration teilzunehmen, wie Hajo Schneider oder Jürgen Potzies. „Wir waren über 200, überwiegend aus der Gewerkschaft und der Fridays-For-Future-Bewegung“, erzählte Potzies am Rande des Konzertes. „Die AFD ist immer präsenter in der Öffentlichkeit. Deshalb müssen sich die Demokraten zeigen.“

Um junge Menschen anzusprechen, hatten die Organisatoren das Konzert diesmal schon um 17 Uhr beginnen lassen. Eingebunden hatten sie neben dem Bollwerk vier städtische Jugendzentren: Zoff an der Wilhelm-Schröder-Straße und Kaktus an der Römerstraße, Box in der Mattheck und Henry in Kapellen. Die Jugendzentren beteiligten sich am Programm. Zum Beispiel standen zwei Hip-Hopper aus der Box auf der Bühne im Bollwerk, die sich Break Attack nennen. Mädchen aus dem Zoff tanzten als Gruppe unter dem Namen Dancehall. Außerdem spielten Bands, wie Singadjo vor dem Bollwerk, Black Orchid in der Halle oder das Horst-Hansen-Trio in der Kneipe.