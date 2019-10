Museumspartnerschaft in Moers : Duisburger Studenten erforschen Moerser Historie

Moers Vertrag geschlossen: Uni-Seminar arbeitet zur Geschichte der Grafenstadt während und nach der Reformation vor 500 Jahren.

Bis zum Februar setzen sich die Studenten mit der Geschichte der Grafenstadt auseinander. Sie lesen Dokumente in altdeutscher-mittelniederländischer Sprache, zum Beispiel einen Brief von Gräfin Walburga an die spanischen Machthaber, in dem sie bittet, die Kontribution, also die Kriegssteuer zum Unterhalt der Soldaten, zu mildern. „Dieser Brief liegt in einem Archiv in Brüssel“, sagte der Institutsleiter nach der Vertragsunterzeichnung. „Die Quellen zur Moerser Geschichte sind über viele Archive gestreut.“