Talentbörse in Moers : Firmen buhlen um Auszubildende

Moers Bei der diesjährigen Ausbildungsbörse des Mercator Berufskollegs reichte der Platz nicht für alle Unternehmen aus, die kommen wollten. Die Wirtschaft sucht nach qualifizierten Auszubildenden.

Phillipp Lemke weiß schon genau, was er später einmal werden will, auch wenn er gerade erst 16 Jahre alt ist. „Ich interessiere mich für Informatik“, sagte gestern der Schüler am Gymnasium Filder Benden, der in gut eineinhalb Jahren sein Abitur ablegen will. Bei der Ausbildungsbörse des Mercator Berufskollegs unterhielt er sich mit Aaron Luithle. „Bei uns ist ein Duales Studium möglich“, erfuhr er vom Mitarbeiter der Personalentwicklung im Moerser IT-Unternehmen Schleupen AG. „Wir kooperieren mit der Hochschule Ruhr West in Mülheim und der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Am besten ist, bei uns ein Praktikum zu absolvieren. Bewerben sie sich.“