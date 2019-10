Theater in Moers : Ein neues Kassenhaus vor der Kapelle

Moers Eine aufblasbare Kunststoffkuppel ersetzt den alten Bauwagen als Kassenhäuschen vor der Kapelle an der Rheinberger Straße.

(RP) Neben der Kapelle an der Rheinberger Straße ist ein Ufo gelandet, durchsichtig, leuchtend und passend für die Inszenierung „Illuminatics“ des Schlosstheaters, in der jede Verschwörungstheorie ihren Raum findet. Dieses Luftobjekt ist der Ersatz für das in die Jahre gekommene Bauwagen-Kassenhäuschen, aus dem nun ein Hotel für Hühner entstanden ist, das am Stadtrand von Mönchengladbach „bewohnt“ wird. Der Bauwagen hatte bei den Anwohnern für Unmut gesorgt, weil sich dieser zu einem Treffpunkt entwickelt hatte. Die transparente sowie aufblasbare Kunststoffkuppel wurde konstruiert von der Firma Airworxx, die für das Schlosstheater bereits für die Inszenierung „1984“ aus der Spielzeit 2014/2015 eine große aufblasbare Ratte entworfen hatte. Ab sofort beginnt das Theatererlebnis mit dem Kauf der Eintrittskarte im spacigen Zwischenraum zwischen drinnen und draußen. Besichtigungstermine des neuen Kassenhäuschens immer vor den Aufführungen von „Illuminatics. Ein Mindfuck-Workout in 23 Stufen“. Termine: 17. Oktober sowie 22. November und 14. Dezember, 19.30 Uhr