Kultur in Moers : In der Hasen-Stadt geschieht Mysteriöses

Ein Szenenfoto aus dem Theaterstück „Mysteriös“, das der Kidsclub am Jungen StM selbst entwickelt hat. Foto: Schlosstheater

Das Junge StM startet mit einer Premiere und einem Workshop in den Herbst. Der Kidsclub hat das Stück „Mysteriös“ für Kinder entwickelt. Theaterpädagogin Claudia Bieber spürt im Theaterworkshop dem Thema Freundschaft nach.

Ganz schön mysteriös: In der Stadt der Hasen ist ein übergroßes Gemüse aufgetaucht. Wer hat es dort hingelegt? Wo mag es wohl herkommen? Sonderbare Gegenstände tauchen auf und andere verschwinden plötzlich. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Und die Bewohner versuchen, das Mysterium mit detektivischem Spürsinn zu lösen. Der Kidsclub des Jungen StM hat das Theaterstück für Kinder selbst entwickelt. Es ist nach Ideen und Wünschen der Jung-Schauspieler im Alter von acht bis zehn Jahren entstanden und auf Papier aufgeschrieben worden. Am Freitag, 11. Oktober, 18 Uhr, feiert die Stückentwicklung im Studio des Moerser Schlosstheaters große Premiere. Die Erstaufführung ist zwar bereits ausverkauft, am Samstag, 12. Oktober, 15 Uhr, gibt es aber eine weitere Vorstellung für Kinder.

Acht Mädchen und Jungen besuchen zurzeit den Kidsclub am Schlosstheater. Leiter ist der Theaterpädagoge Robert Hüttinger. Das Theaterstück „Mysteriös“ gehört zu den Höhepunkten der aktuellen Saison am Jungen StM. „Es ist ein Theaterstück von Kindern für Kinder und richtet sich zum Beispiel auch an alle, die noch nie im Theater waren“, erläutert Hüttinger. Schon im Mai haben die Jung-Schauspieler mit der Ideensammlung begonnen. Vor den Sommerferien stand die Textfassung. „Die letzten Wochen haben wir intensiv geprobt“, berichtet der Theaterpädagoge. Die Kinder gingen kreativ ans Werk: Denn die Stadtbewohner entwickeln die lustigsten Theorien, woher das Gemüse, eine Paprika, kommt. „Eine dreht sich um Kamele, eine andere um Riesen und eine dritte um den Wilden Westen“, verrät Robert Hüttinger und: dass es in dem Theaterstück auch um das Thema Zusammenhalt geht. Denn die Hasen-Inspektoren trennen sich bald, jeder recherchiert für sich. Der Kidsclub probt immer mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr im Studio des Schlosstheaters. Nach der Premiere von „Mysteriös“ öffnet er sich wieder für neue Mitspieler, die die Arbeit am Theater einmal intensiver kennenlernen wollen.

Info Theaterworkschop für Elf-bis 14-Jährige Start Der Theaterworkshop zum Thema Freundschaft findet vom 22. bis zum 24. Oktober im Studio des Schlosstheaters statt. Uhrzeit Die Teilnehmer treffen sich täglich von 10 bis 16 Uhr und am 25. Oktober, 10 bis 15 Uhr. Eine Werkschau ist am 25. Oktober, 14.30 Uhr, geplant. Anmeldung Die Teilnahme kostet zehn Euro. Anmeldung per E-Mail an robert.huettinger@schlosstheater-moers.de

In der zweiten Herbstferien-Woche findet außerdem ein Theaterworkshop für Kinder im Schlosstheater statt. Unter der Leitung von Theaterpädagogin Claudia Bieber wird ab dem 22. Oktober vier Tage lang geforscht, gespielt und sich erprobt. Am Ende werden die gemeinsam entwickelten Szenen vor Freunden und Eltern aufgeführt. Es geht um das Thema Freundschaft. Freunde sind wichtige Lebensbegleiter, mit denen man lachen, weinen und reden kann.

Was ist aber Freundschaft? Gibt es Unterschiede zwischen Jungen- und Mädchenfreundschaften? Was passiert, wenn sich Freundschaft verändert oder was kann sie zerstören? Diesen und weitere Fragen zum Thema Freundschaft werden Claudia Bieber und die Teilnehmer gemeinsam nachgehen. Der Workshop richtet sich an Kinder von elf bis 14 Jahren.