15. Moerser Enni Night mit Italo-Pop im Eiscafé

Moers Der Vorverkauf für die 15. Ausgabe der Moerser Bandnacht beginnt. Am 29. September sind in insgesamt 19 Lokalen Rock, Pop, Funk, Blues und andere Musikstile zu hören. Fans sind zum „Kneipenhopping“ eingeladen.

Der Enni-Sportpark Rheinkamp ist nicht mehr dabei, auch nicht „Interpool & Beans“ in Hülsdonk. „Das lief nicht so gut“, gab Adam Ruta, Veranstalter der Enni Night oft the Bands gestern zu. In den späteren Abendstunden ziehe es die Leute eher in die Innenstadt als in die Moerser Peripherie. So konzentriert sich die 15. Ausgabe der Musiknacht am 29. September (also etwas früher im Jahr als sonst) etwas stärker auf Lokale im Stadtzentrum. Die Liste der Gaststätten, an denen bis in die Nacht Musik gemacht wird, umfasst zwei neue Adressen im Stadtzentrum: das Atlantic-Kinocenter, wo The Lucky Ones Rockclassics und Oldies spielen) und das Eiscafé Adria, wo italienische Schlager und Welthits mit Massimo Grande & Anna Estera zu hören sein werden. Sebastiano Fontanella, Chef im „Adria“, erhofft sich von der Bandnacht natürlich Werbung in eigener Sache. Er macht aber auch deshalb gerne mit, weil Moers insgesamt profitiere. „Das bringt Leute in die Stadt, gerade abends, wo wir ein Manko haben“, sagte er am Mittwoch.