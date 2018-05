Moers: Enni lehnt Ausleih-Handkarren auf Moerser Friedhöfen ab

Moers Ausleih-Handkarren mit Einkaufchipfunktion auf Moerser Friedhöfen: In Issum, Duisburg, Dinslaken und Krefeld gibt es sie bereits. Claus Peter Küster (Grafschafter) schlägt vor, die Karren auch auf Moerser Friedhöfen einzuführen.

Zur Erklärung: 16 mögliche Standorte für Leihkarrenstationen - überwiegend in Eingang- und Parkplatznähe - wurden auf den neun Moerser Friedhöfen ausgemacht. Drei könnten auf dem Hauptfriedhof, einer auf dem alten Hülsdonker Friedhof, zwei auf dem Friedhof an der Klever Straße, drei in Meerbeck, zwei in Schwafheim, einer in Kapellen, einer in Utfort, zwei in Repelen und einer auf dem Friedhof Lohmannsheide installiert werden. Die anfallenden Sach- und Personalkosten, heißt es, müssten in die Friedhofsgebühren eingerechnet werden - alles andere rechne sich nicht. Dabei geht die "Stadt und Service" von rund 1200 Euro brutto für eine Pfandstation mit vier Wagen aus. Macht bei 16 möglichen Pfandstationen einschließlich Arbeitskosten, Transport und Material rund 20.000 Euro. Hinzu, sagt die Enni, kämen noch jährlich anfallende Kosten für Kontrollen, Wartungen, Reparaturen, etc. Insgesamt sei mit jährlichen rund 30.000 Euro zu rechnen.