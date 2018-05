Moers: Kamp-Lintfort: Stadtradeln geht in die zweite Runde

Moers Kamp-Lintfort nimmt wie im vergangenen Jahr wieder am Stadtradeln teil. Im Zeitraum vom 11. Juni bis 1. Juli radeln wir mit unseren Nachbarn in Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Sonsbeck, Xanten, Rheinberg und Voerde um die Wette.

Am Ende steht fest, welche Kommune die meisten Radkilometer zurückgelegt hat. Um das ganze vergleichbar zu machen, gibt es verschiedene Kategorien wie zum Beispiel die Angabe in Kilometer pro Einwohner neben den Gesamtkilometern. "Wir haben bereits im letzten Jahr eine sehr gute Kilometeranzahl erreicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das Ergebnis dieses Jahr toppen könnten", so Klimaschutz-Dezernent Martin Notthoff.

Eine Anmeldung ist bereits unter www.stadtradeln.de möglich. Alternativ können die Kilometer auch in einen Kilometerbogen schriftlich eintragen werden. Diese liegen in den Rathäusern aus und stehen auch zum Download unter stadtradeln.de/kamp-lintfort bereit. Auch die Erfassung mit dem Smartphone ist möglich, dazu einfach die kostenlose Stadtradeln-App herunterladen, automatisch die Kilometer messen und übertragen lassen. In der App können alle Strecken, die mit dem Fahrrad zurücklegt werden, eintragen werden. "Die Erfassung der Kilometer ist auf verschiedene Weise möglich. So können auch selbst im Urlaub erradelte Kilometer sofort und schnell eingetragen werden", erläutert René Böhm, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Kamp-Lintfort. Richtig Kilometer kann man zudem am Sonntag, 1. Juli, sammeln, wenn parallel zum Abschluss der Aktion Stadtradeln, der Niederrheinischen Radwandertag mit zwei Kamp-Lintforter Themenrouten stattfindet. Die Fahrradinitiative Freie Radler Niederrhein bieten auf der Themenroute "Von der Ähre zum Brot" auf der Route 38 (55 Kilometer) und Route 39 (35 Kilometer jeweils eine geführte Radtour an. Auf der Tour "erfahren" Sie den Weg vom Weizenfeld bis zum fertigen Brot einer Biobäckerei und entdecken zwei Bio-Betriebe, die bereits im Alltag perfekt zusammenarbeiten. Die Route 39 führt Sie wahlweise von Neukirchen-Vluyn oder Kamp-Lintfort, die Route 38 zusätzlich über Rheurdt. Start beider Radtouren erfolgt um 10 Uhr am Start-/und Zielort Prinzenplatz in Kamp-Lintfort. Die Teilnahme ist kostenlos und auf eigene Gefahr.