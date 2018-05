Moers: "Heimat" in der Jugendsprache

"Heimat" in der Jugendsprache

Moers Schüler der Hermann-Runge-Gesamtschule zeigen Graffiti im Foyer des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums.

Heimat ist einer dieser Begriffe, die sich nur schwer in andere Sprachen übersetzen lassen und für den jeder seine eigene Definition hat. Was Heimat für sie ganz persönlich bedeutet, haben die Schüler der Klasse 8d der Hermann-Runge-Gesamtschule in einer achtwöchigen Unterrichtseinheit versucht zu ergründen. Die Ergebnisse können im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums betrachtet werden.