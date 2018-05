Moers: Baustart für das XXL-Berufskolleg

Moers Ab Montag rollen an der Repelener Straße die Bagger. Der Zeitplan ist genau getaktet. Viel dazwischenkommen darf nicht.

Anfang März hatte die Stadt Moers die Baugenehmigung erteilt. Nach den Fällarbeiten zu Jahresbeginn wurden in den Osterferien die Baumwurzeln gerodet und das alte Heizwerk abgerissen. Jetzt rollen die Bagger. Jetzt beginnen an der Repelener Straße die Arbeiten für den Ausweichparkplatz, der nach den Sommerferien die durch die Baustelle wegfallen Parkplätze im Süden für derzeit immerhin rund 2000 Berufsschüler und 100 Lehrer ersetzen soll.

Wenn der Campus erst einmal steht, wird er - das hat die Kreisverwaltung hochgerechnet - rund 4400 Schüler fassen. "Das ist dann in der Tat mehr, als die Hochschule in Kamp-Lintfort Studenten hat", sagt Czichy. Eine vernünftige Verkehrsanbindung, auch in Bezug auf Radfahrer und E-Biker, sei deshalb Voraussetzung. Südlich der Niag-Bahntrasse soll in jedem Fall eine Querung für Fußgänger und Radfahrer entstehen, an der Repelener Straße gibt es eine neue Bushaltestelle. Die Pläne für das künftige Campus-Gelände sehen unter anderem auch eine Elektrotankstelle vor.