Duisburger Paar dankt Rettern der Moerser Wehr

Moers Mit einem „Schleifkorb“ halfen die Feuerwehrleute einem verunglückten Mann in einer misslichen Lage.

Sehr dankbar waren die Eheleute Gisela und Hans Wettels aus der Nachbarstadt Duisburg den Rettungskräften der Feuerwehr Moers für ihren gelungenen Einsatz. Am Sonntag, 5. August, geriet das Ehepaar aus Duisburg in den frühen Morgenstunden in Vennikel in eine Notlage: Der Ehemann war dort eine tiefe Böschung hinabgestürzt und verletzte sich am Fuß. Wegen der starken Neigung der dichten Böschung konnte er sich nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner sehr misslichen Lage befreien.