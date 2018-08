Comedy Arts veranstaltet Straßentheatertag in Moers.

Kultur : Comedy Arts bringt Humor in die Stadt

Victor de la Rosa vom Circus Clap zeigt schon mal, was Straßentheater bedeuten kann. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Spektakuläre Artistik und lustige Gestalten sorgen am Samstag, 25. August, für gute Laune in der City. Dann ist Straßentheatertag in Moers.

Für Holger Ehrich schließt sich ein Kreis: Vor 42 Jahren startete Comedy Arts als Straßentheaterfestival. Am Samstag, 25. August, präsentiert der künstlerische Leiter zu seinem Abschied einen Straßentheatertag – so groß, wie ihn Moers seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Vom Königlichen Hof bis zur Neustraße werden acht Comedy-Produktionen jede Menge Trubel und Heiterkeit an ebenso viele Standorte in der City bringen. Das Publikum darf sich auf Artistik, Walking Acts, Figuren- und Mitmachtheater freuen.

Möglich macht es das Engagement der Moerser Händlerschaft, die neben der Sparkasse am Niederrhein als Hauptsponsor des Comedy Arts Festivals den Straßentheatertag finanziell unterstützt. „So etwas wird in anderen Städten als eigenes Festival veranstaltet. In Moers ist es nur der Prolog zum Comedy Arts Festival im September“, freute sich Holger Ehrich, der sich mit dem bevorstehenden Festival aus der Grafenstadt verabschieden wird. Er wechselt nach Schwerte, wo er die Leitung des städtischen Kulturbetriebes und damit auch die künstlerische Leitung der Kleinkunstwochen und des Festivals „Welttheater der Straße“ übernehmen wird.

Ehrich zeigte sich gestern überzeugt, dass das Straßentheater dieser Tage neuen Schwung aufnimmt. „Es erfährt wieder Wertschätzung als Kunstform. Und die Stadt Moers ist als einer der traditionsreichsten Veranstaltungsorte des Genres mit dabei.“

Dass die Kultur einmal mehr in die Stadt und zu den Bürgern kommt, freute Bürgermeister Christoph Fleischhauer. „Dass die Händlerschaft das Portemonnaie öffnet, zeigt deutlich, dass die Kultur in Moers einen großen Stellenwert hat.“ Die Zahl der Unterstützer ist in diesem Jahr um zehn gewachsen. Es beteiligen sich insgesamt 26 Händler. In der Burgstraße beispielsweise haben alle Geschäfte einen Obolus für den Straßentheatertag gegeben. „Dieser Tag ist nicht auf Konsum aus. Er hat mit Qualität, Intelligenz und Emotion zu tun“, begründete Michael Kurlbaum sein Engagement.



Es sind vor allem inhabergeführte Geschäfte, die sich beteiligen. Achim Reps (Villa Wölkchen) unterstützt die Veranstaltung seit zehn Jahren. „Wir wollten damals die Neustraße bekannter machen. Der Tag hat viele Kunden in unsere Ecke geführt.“

Die Spielorte, an denen die Humorkünstler am Samstag, 25. August, von 10.30 bis 15.30 Uhr für gute Laune sorgen wollen, sind: Königlicher Hof, Steinstraße, Burgstraße, Hanns-Dieter-Hüsch-Platz, die Altstadtgassen Kirch- und Friedrichstraße, der Gänsebrunnen, Neu- und Fieselstraße sowie Kastell / Haagstraße. Holger Ehrich hat ein internationales Ensemble zusammengestellt. Aus Kanada kommt Adréanne Thiboutot, die eine artistische Komödie darbieten wird.