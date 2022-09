Stadtschützenfest 2022 in Mönchengladbach : Pokale für die größten Gruppen bei der Parade

Mönchengladbach Zwischen 2501 und 22.356 Schützen schwankten die nicht ganz ernst gemeinten Schätzungen von General und Kommandant über die Gesamtgröße der Parade beim Stadtschützenfest 2022. Sicherer ist immerhin, welche Bruderschaften die meisten Paradierenden schickten.

Tausende Schützen marschierten am Sonntagnachmittag zur Parade über die Hindenburgstraße zu Ehren des neuen Bezirkskönigs Marc Winkens. Zwei Bruderschaften hatten daran besonders großen Anteil. Die Männer der St. Josef Bruderschaft Venn und die Frauen der St. Matthias Schützenbruderschaft Günhoven stellten die größten Gruppen bei der Parade. Sie wurden noch am Sonntagabend dafür auf der Bühne auf dem Sonnenhausplatz mit den Pokalen von Bezirksbundesmeister Horst Thoren geehrt. 20.000 Schützen, Musikanten und Gäste feierten am ganzen Wochenende in der Gladbacher Innenstadt ein Stadtschützenfest mit vielen Emotionen – das erste seit der Corona-Pause.