VfB Korschenbroich meldet Mannschaft aus der Kreisliga ab : „Es tut mir im Herzen weh, was hier gerade passiert ist“

Der VfB Korschenbroich unterlag am zweiten Spieltag mit 3:7 beim Rheydter SV. Foto: Fupa/Dirk Staubesand

Fussball-Kreisliga Der VfB Korschenbroich hat seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Kreisliga A zurückgezogen. Spieler und Trainer können den Verein ohne Sperre verlassen, der Abstieg in die Kreisliga B ist damit sicher. Der zweite Vorsitzende Helmut Scheulen erklärt, wie es so weit kommen konnte und was der Plan für die Zukunft ist.

Nach dem Bezirksligaabsteiger TDFV Viersen, die keine Mannschaft mehr zusammenbekamen, folgte nun mit dem VfB Korschenbroich bereits der zweite Verein, der vorzeitig seine Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb der Kreisliga A zurückzog. Dabei war man hier wesentlich optimistischer in die Saison gestartet, aber zwischen Wunsch und Realität liegen manchmal Welten.

„Es tut mir im Herzen weh, was hier gerade passiert ist, aber letztendlich blieb nur die Möglichkeit, das Team aus der Saison zu nehmen“, sagt Helmut Scheulen, zweiter Vorsitzender beim VfB. „Begonnen hat es schon vor einiger Zeit, als nach und nach Spieler den Verein verließen, weil sie woanders einen Zwanziger mehr angeboten bekamen. Da half auch alles gute Zureden vom damaligen Trainer André Dammer oder mir nichts. Als feststand, dass André uns auch verlassen würde, haben wir die Spieler gefragt, ob sie bereit wären, in unserem Trikot unter neuem Trainer weiter zu machen. Bis auf einen Spieler, der verletzungsbedingt seine Karriere beendete, sagten alle zu. Mit Atabey Kaplan wurde der neue Trainer präsentiert und plötzlich schien sich keiner mehr an seine Zusagen zu erinnern. Somit blieb Kaplan wenig Zeit, Spieler zu gewinnen“, fährt Scheulen fort.

Einen kompletten Umbruch in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen und dann konkurrenzfähig zu sein – das ist ein Ritt auf Messers Schneide. Das war den beiden schon vor Saisonstart klar. Und die Ergebnisse der ersten Spiele bestätigten dies.

Ausschlaggebend für den kompletten Rückzug der Mannschaft waren nun interne Querelen: Spieler seien mit dem Umgangston von Kaplan nicht zurechtgekommen und sollen angefangen haben, gegen den Trainer zu intervenieren. Auch ein Mitglied aus dem Vorstand soll sich im Ton vergriffen haben, wie es vonseiten Kaplans und Scheulen heißt. Es war letztendlich die Summe von vielen kleinen Unstimmigkeiten, die sich auch an der schlechten Trainingsbeteiligung bei angesetzten Laufeinheiten ablesen lässt. Zumal Kaplan mangels Personal dann doch auf die weniger engagierten Spieler zurückgreifen musste. „Was ist dann falsch daran, wenn ich deshalb laut werde“, so Kaplan.

Aber auch Scheulen fühle sich im Verein häufig allein gelassen. „Es gibt Personen aus dem Vorstand, die ihre Aufgaben nicht wahrnehmen: Sei es den Kassendienst oder auch die Präsenz am Spieltag.“ Der Schlussstrich und die Abmeldung aus der A-Liga gehe dem zweiten Vorsitzenden nahe. Nun ist er auf der Suche nach neuem Personal – auf und neben dem Platz.

„Wir werden in der Kreisliga B einen totalen Neuanfang starten und hoffentlich eines Tages wieder in der Kreisliga A spielen. Das letzte Mal, dass wir in der B-Liga spielten, liegt schon so lange zurück, dass ich mich gar nicht mehr erinnere, wann das genau war. Ich weiß nur, dass Norbert Ringels damals unser Trainer war und den Durchmarsch aus der B-Liga in die Bezirksliga schaffte“, so Scheulen abschließend.