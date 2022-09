Folgen der Trockenheit in Mönchengladbach : Mags fällt zahlreiche Bäume am Volksgarten

Mönchengladbach Wegen der Rußrindenkrankheit und der anhaltenden Trockenheit ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Welche Bäume jetzt geschlagen werden müssen.

Kurzfristig werden zahlreiche Bäume an der Carl-Diem-Straße und der Bungtstraße gefällt, um dort die Verkehrssicherheit herzustellen. Das teilte die Stadttochter Mags am Montag mit. Betroffen sind Ahorne, Buchen, Kirschen und Birken. Wie viele Bäume genau gefällt werden ist noch nicht bekannt. Eine Mags-Sprecherin verweist darauf, dass die Zahl sich im Laufe der Arbeiten noch verändern kann – wenn zum Beispiel weitere „Gefahrenbäume“ entdeckt werden.

Von einem solchen „Gefahrenbaum“ ist die Rede, wenn von dem Baum eine Gefahr für Menschen oder Sachwerte ausgeht – etwa, weil Äste herabfallen oder der gesamte Baum umkippen könnte. In der Bungt ist das der Fall, weil die Bäume an Wohnbebauungen, an den Straßenbereich und an die Skateranlage grenzen.