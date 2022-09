Achtelfinale des Kreispokals unter der Woche : Sportfreunde Neuwerk empfangen den SV Lürrip zum Pokalknaller

Fussball-Kreispokal In der Woche findet im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen das Achtelfinale im Kreispokal statt. Ein Highlight ist dabei sicherlich das Duell zwischen den beiden Bezirksligisten Neuwerk und Lürrip am Dienstagabend. Aber es gibt noch weitere interessante Partien.

In dieser Woche steigt im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen das Kreispokal-Achtelfinale. Bereits am Dienstagabend stehen zwei interessante Begegnungen auf dem Programm. Zum einen empfängt die SpVgg. Odenkirchen – aktuell Tabellenvierter in der Kreisliga A – um 19.30 Uhr den Landesligisten 1. FC Viersen. Während die Odenkirchener vier ihrer sechs Saisonspiele mit einem Torverhältnis von 17:2 für sich entscheiden konnten, wartet das Team von Coach Kemal Kuc noch auf den ersten Dreier in der Landesliga. An den ersten beiden Spieltagen gab es für die Viersener in den Derbys gegen Amern (0:1) und Süchteln (0:0) erst einen Punkt und noch kein eigenes Tor zu bejubeln.