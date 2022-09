Veranstaltung in Mönchengladbach : Eine Fahrradrallye mit kniffligen Fragen

Mönchengladbach Für die Veranstaltung des ADFC Mönchengladbach brauchten die Teilnehmer nicht nur Ausdauer, sondern auch Köpfchen und ein Fernrohr.

Die Teilnehmer brauchten aber nicht nur Kraft in den Beinen. Auf die Sportler warteten 14 Aufgaben, die auf dem Weg erledigt werden mussten. Schnell entwickelte sich ein spannendes Rennen: „Am Ende trennten nur ein paar Fallstricke die Gewinner von den Nichtplatzierte“, sagte Veranstalter Thomas Maria Claßen. So war beispielsweise die Anzahl der Löcher in der Minigolfanlage im Stadtwald Rheydt gefragt. Die richtige Antwort lautet „17“, weil das achtzehnte Spielfeld ein Netz und kein Loch zum Ziel hatte. Eine weitere besondere Aufgabe war ein Sehtest. Nur mit einem Fernrohr, das die Teilnehmer mitbringen sollten, war der Text auf dem Schild hinter der Niers am Schlossbad Wickrath zu lesen. Für jene, die keine Sehhilfe dabei hatten, blieb am Ende dann nur noch eine Option: Schuhe ausziehen und bis zu den Knien durch das Wasser des schmalen Flüsschens waten. Man wollte ja gewinnen und dafür waren die Teilnehmer dann auch bereit, sich ein wenig schmutzig und nass zu machen. Das ließen die sommerlichen Temperaturen aber auch problemlos zu. Weniger kompliziert war die Frage nach der Anzahl der runden Mensatische vor der Hochschule Niederrhein oder wie viele Kreisverkehre auf der gesamten Tour durchquert werden mussten. Wer zwischendurch Probleme mit seinem Rad hatte, dem half der Pannendienst der Räderei Rheydt schnell und unkompliziert.