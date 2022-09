Wiesenfest in Rheurdt : Schützen feiern zwei Tage lang im Festzelt am Reitplatz

Im Jahr 2016 feierte die Wiesenparty Premiere. Im Bild: Der damalige Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen (links) beim Fassanstich. Foto: mkoo Foto: Marcus (mkoo)/Koopmann, Marcus (mkoo)

Rheurdt Die St. Nikolaus Schützenbruderschaft Rheurdt lädt wieder zur Wiesenparty ein. Neben der eigentlichen Wiesenparty mit Oktoberfest-Atmosphäre am Samstag findet am Sonntag zusätzlich das Bezirks-Königsschießen und Preis-Fahnenschwenken am Reitplatz statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Endlich gibt es sie wieder: die große Wiesenparty der St. Nikolaus Schützenbruderschaft Rheurdt. Zwei Jahre lang musste das beliebte Fest wegen der Corona-Pandemie pausieren. Am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr, feiert die Sause – wie immer auf dem Gelände des Reitvereins an der Kirchstraße – ihr Comeback. Im Jahr 2016 hatte die Bruderschaft erstmals die Wiesenparty mit großem Erfolg ausgerichtet, nun findet sie bereits zum fünften Mal statt und bringt ein Stück Oktoberfest-Atmosphäre ins Ökodorf. Für Tanzmusik sorgt diesmal das in Rheurdt bereits bestens bekannte Duo Two for You. Die Gäste dürfen sich außerdem auf bayrisches Bier, leckere Cocktails sowie deftige Schmankerln aus dem Küchenzelt freuen.

Neben der eigentlichen Wiesenparty am Samstagabend gibt es in diesem Jahr noch ein besonderes Programm zum traditionellen Frühschoppen am Sonntag, 9. Oktober, in, um und am Festzelt am Reitplatz. 23 Bruderschaften des Bezirksverbandes Geldern richten in Rheurdt das Bezirks-Königsschießen und Preis-Fahnenschwenken aus. Gestartet wird um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St. Nikolaus Pfarrkirche. Im Anschluss daran findet ein Schaufahnenschwenken auf dem Kirchenvorplatz und gegen 13 Uhr das Preis-Vogelschießen am Festzelt statt. Parallel dazu wird das Preis-Fahnenschwenken der Bezirks-Bruderschaften durchgeführt. Gegen 16 Uhr sollen die Sieger des Bezirks-Königsschießen und des Bezirks-Preisfahnenschwenken bekannt gegeben werden.

Das Kartenkontingent für die Wiesenparty ist auch in diesem Jahr beschränkt, wer dabei sein will, sollte sich also beeilen Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 35 Euro inklusive Verzehrbon und sind in der Hauptverkaufsstelle im Friseursalon Dickhaus erhältlich. Darüber hinaus sind die Karten auch bei den Schützen direkt erhältlich.