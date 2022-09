Brauchtum in Viersen-Süchteln : Süchtelns Schützen machen Taxifahrer glücklich

Zapfenstreich im Festzelt: Auch diesen Montag und Dienstag feiern die Süchtelner Schützen weiter. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen-Süchteln Mehr als 400 Gäste besuchten am Samstagabend das Oktoberfest der Schützen in Süchteln-Hagenbroich. Auch Montag und Dienstag wird weiter gefeiert.

Von Sven Witthake

„Außer beim Schützenfest in Süchteln-Hagenbroich ist heute nicht viel los. Aber von dort bekommen wir jede Menge Anrufe von Leuten, die nach Hause gebracht werden wollen“, sagte ein Viersener Taxifahrer am frühen Sonntagmorgen. „Das rettet das Geschäft heute Nacht“, erzählte er weiter. Immerhin rund 400 Gäste zählten die Kassierer im Festzelt der St.-Maria-Bruderschaft. Auf dem Programm stand ein zünftiges Oktoberfest, zu dem Schützenkönig Guido Ohligs eingeladen hatte. Für viel Stimmung, sorgte die Band just-is.

Und Sonntagmorgen beim Zapfenstreich mit anschließendem Frühschoppen waren König Guido Ohligs und sein Gefolge ebenso wieder fit wie etliche Besucher. „Jetzt langsam ist es Zeit für das erste Bier, freute sich der Schützenkönig auf die bevorstehende Erfrischung bei Temperaturen um die 30 Grad. Gegen 11 Uhr war es dann soweit. Ohligs stieß mit seinen Ministern Edgar Succow und Manfred Kudlich auf das wieder mal gelungene Schützenfest an der Ritterstraße in Süchteln an.

„Das ist jetzt schon der zehnte König, den ich hier bei der St.-Maria-Schützenbruderschaft miterlebe“, erzählt Besucher Werner Heyer stolz. Der Rentner war jahrelang bei den Jägern und dem Marinezug der Bruderschaft aktiv. „Jetzt gehe ich nur noch bei den alten Herren in der Parade mit“, meint er und trinkt genüsslich an seinem Bier. Um bei der Parade am Sonntagnachmittag nicht nur mit ihrem Kleid zu glänzen, sondern auch frisurentechnisch ganz weit vorne zu sein, saß Königin Jutta Ohligs da noch bei ihrem Friseur.

Um 15 Uhr begann der Festzug zu Ehren des Königs- und der Ministerpaare durch die Sektion. „Sieht unsere Schützenkönigin nicht fantastisch aus?“, rief eine Besucherin. Der Friseurbesuch von Jutta Ohligs hatte sich wohl gelohnt. Auch Besucherin Marita Thoenes lässt sich seit vielen Jahren kein Schützenfest der St.-Maria-Bruderschaft entgehen. „Ich feiere hier seit vielen Jahren mit und es ist immer wieder toll“, weiß sie zu berichten. Abends wurden zu Musik von DJ Lars die Kräfte gesammelt, um auch am Montag beim traditionellen Klompenball im Festzelt eine gute Figur zu machen.

Am Montagmorgen müssen sich alle wieder in ihre Uniformen schmeißen: die Kranzniederlegung am Sektionskreuz steht an. Bei allen Mitgliedern der Schützenbruderschaft ist Durchhalten bis Dienstag angesagt. Dann endet das Schützenfest mit dem Königsgalaball. Für gute Stimmung soll dabei die Band „Dolce Vita“ sorgen.