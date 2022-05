Aufstieg mit Ärger : TSV Kaldenkirchen steigt kampflos auf

Handball-Verbandsliga Adler Königshof II sagt das Spiel am Samstag ab. Dadurch gehen die Punkte kampflos an den TSV Kaldenkrichen – der dadurch aufsteigt. Die Art und Weise gefällt im Verein nicht jedem.

Seit dem Wochenende hat der TSV Kaldenkirchen Gewissheit: In der kommenden Saison spielt man in der Oberliga, der vorzeitige Aufstieg ist perfekt. Allerdings stieß die Art und Weise des Aufstiegs den Verantwortlichen beim TSV sauer auf. Denn am Freitag sagte die Zweitvertretung der DJK Adler Königshof die Partie am Samstagabend kurzfristig ab. Dadurch gingen die Punkte kampflos an Kaldenkirchen, die damit als Tabellenführer nicht mehr einzuholen sind, da Verfolger Kapellen am Donnerstag verlor. Die Begründung von Königshof: Man könne keine Mannschaft stellen.