Handball : Unitas Haan setzt in Aufderhöhe auf Automatismen

Hinter dem Einsatz von Jannik Hedram (Mitte) steht ein Fragezeichen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Ronny Lasch muss in der Oberliga noch fünf Partien absolvieren. Den Anfang macht das Duell am Samstagabend in Solingen.