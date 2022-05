1. FC Mönchengladbach : Weitere Pleite besiegelt vorzeitigen Abstieg

Kaies Alaisame ist für den 1. FC Mönchengladbach am Ball. In der Abstiegsrunde gab es bislang aus sechs Spielen nur einen Punkt für den 1. FC – zu wenig. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Bereits fünf Spieltage vor Saisonende steht für den 1. FC Mönchengladbach der Gang zurück in die Landesliga fest. Gegen Spvgg. Sterkrade-Nord verliert das Team von Rudolfo Torrens mit 1:4 – auch da gute Chancen nicht genutzt werden.

Der 1. FC Mönchengladbach ist nun auch rechnerisch aus der Oberliga abgestiegen. Am frühen Samstagabend unterlagen die Westender der Spvgg. Sterkrade-Nord mit 1:4 (0:2) und können bei noch fünf ausstehenden Spielen nicht mehr den ersten Nichtabstiegsplatz erreichen. Zum zweiten Mal in Abstiegsrunde spielte die Mannschaft dabei auf dem Rasenplatz der Ernst Reuter Anlage. Doch auch dieses Mal schien das Glück nicht auf der Seite der Mönchengladbacher zu sein.

Personell musste Trainer Rudolfo Torrens mit einem Minikader auskommen. Mit Jan Yaldo und Tomi Alexandrov nahmen zunächst nur zwei Ergänzungsspieler auf der Bank Platz. Kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit kam noch Torwart Cameron Kemp hinzu, der zuvor beruflich verhindert war. Vor allem im ersten Durchgang hatten die Hausherren durchaus ihre Möglichkeiten, ließen diese allerdings ungenutzt. Die Gäste dagegen zeigten sich deutlich effektiver vor dem Tor von Solomon Martins: In der 15. Minute fiel die Führung der Gäste durch Damian Schlootz. Die Mönchengladbacher waren der passenden Antwort nahe, doch ein Schussversuch von Ibrahim Nadir (16.) aus kurzer Distanz war zu unplatziert und kein Problem für Torwart Haakon Pomorin.

Im direkten Gegenzug jubelte dann erneut Sterkrade, als Masaya Sasaki (17.) auf 2:0 stellte. Der 1. FC vergab hingegen wieder seine große Chance: Kaies Alaisame zog mit einem Dribbling in den Strafraum und zwang er mit einem strammen Schuss in die untere rechte Ecke Keeper Pomorin zu einer Glanzparade (23.).

Beim 1. FC fehlte vor allem der entscheidende Pass, um vielleicht doch noch mal gefährlich vor das Tor der Sterkrader zu gelangen. In der 79. Minute gelang Kapitän Marcel Lüft aus 20 Metern immerhin der 1:3-Anschlusstreffer. Die Mönchengladbacher diktierten zwar fortan das Spielgeschehen, verpasste es aber, den Spielstand weiter zu verkürzen. Als Marcel Vogel dann in den Schlussminuten zum 1:4 traf (85.), war das Spiel endgültig gelaufen und der Abstieg in die Landesliga besiegelt.