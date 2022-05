Vor Duell in Niederwenigern : Gute Erinnerungen im Nettetaler Gepäck

Ist nach Gelbsperre wieder zurück im Nettetaler Kader: Kapitän Pascal Schellhammer. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Vor vier Jahren stieg Union Nettetal nach dramatischen Relegationsspielen gegen SF Niederwenigern in die Oberliga auf. Am Sonntag kann die Elf von Coach Andreas Schwan dort den Klassenerhalt voranbringen.

Der SC Union Nettetal bestreitet am Sonntag bereits sein letztes Auswärtsspiel in der Abstiegsrunde. Zu Gast ist die Mannschaft bei den Sportfreunden Niederwenigern. Anschließend stehen zum Saisonschlussspurt fünf Heimspiele für die Schwan-Elf an.

Es ist das zweite Aufeinandertreffen beider Teams auf dem „Glück auf“-Sportplatz in Hattingen. Für den SCU ist das Spiel mit 90 Kilometern die mit Abstand weiteste Auswärtsfahrt in dieser Saison. Vor vier Jahren verfolgten dieses Duell in der Relegation zur Oberliga knapp 1000 Zuschauer. Für Trainer Schwan und seine Mannschaft war es damals ein wahrer Hexenkessel. Am Ende unterlagen die Nettetaler mit 0:1. Doch im Rückspiel hatte man vor ähnlich großer Kulisse in der regulären Spielzeit mit 1:0 die Nase vorne. Nachdem in der anschließenden Verlängerung keine Tore gefallen waren, musste der Aufsteiger im Elfmeterschießen ermittelt werden. Hier setzte sich der SC Union Nettetal mit 6:4 durch. Niederwenigern zog ein Jahr später in die Oberliga nach.

„Für uns war die Relegation gegen Niederwenigern damals die Möglichkeit, eine nahezu überragende Landesliga-Saison zu krönen“, erinnert sich Schwan. Es war für ihn und seinen Co-Trainer Lutz Krienen das Jahr nach der Übernahme in Nettetal. Nachdem das Einstiegsjahr auf Platz fünf beendet wurde, erreichte man mit dem dritten Platz im Folgejahr schließlich die Relegationsspiele. Der Altersschnitt im Kader des SCU senkte sich dabei fortan. Betrug er in der Saison 2017/18 noch 28,5 Jahre, sank er ein Jahr später bereits auf 24 Jahre. Mit aktuell 21,5 Jahren stellen die Nettetaler derzeit eines der jüngsten Teams in der Oberliga Niederrhein. Auch im kommenden Spiel in Niederwenigern können die Nettetaler eine richtig starke Saison krönen.

„Ich finde die Auswärtsspiele in Niederwenigern immer schwierig. Es herrscht dort eine tolle und besondere Atmosphäre. Ich erwarte einen Gegner, der nach der klaren Niederlage in Hiesfeld mit Sicherheit alles daran setzen wird, das wieder gut zu machen. Wir müssen uns auf einen heißen Tanz einstellen“, sagt Schwan. Auch wenn rechnerisch am Wochenende noch nichts entschieden sein wird, könnten die ersten Vorentscheidungen im Abstiegskampf bereits fallen. Bei derzeit acht Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz zählt für die Hausherren aus Niederwenigern nur ein Sieg. Zwar haben die Nettetaler ihrerseits den Klassenerhalt noch nicht ganz sicher, angesichts eines Zehn-Punkte-Polsters dürfte man aber ohne großen Druck an dieses Spiel herangehen.Denn Schwan dürfte mit seinem Team die Serie von drei Siegen in Folge gerne ausbauen wollen.