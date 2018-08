Englische Woche in der Fußball-Landesliga Mönchengladbach

Fußball : Landesliga-Duo ist am Mittwoch gefordert

Odenkirchens Trainer Kemal Kuc erwartet erneut Moral von seinem Team. Foto: Fupa/Fupa (Archiv)

Mönchengladbach Der 1. FC und Odenkirchen spielen am Mittwochabend, beide wollen ihren guten Start in die neue Saison ausbauen. Jüchen folgt am Donnerstag und hofft auf die ersten Punkte der neuen Spielzeit.

Die Gladbacher Teams müssen gleich zu Saisonbeginn in die Vollen gehen. Der 1. FC Mönchengladbach und die SpVgg. Odenkirchen bestreiten in zwei Wochen fünf Spiele, der VfL Jüchen muss viermal ran. Für die Trainer eine große Herausforderung, gilt es doch, die Belastung so zu steuern, dass die Spieler im Wettkampf ihre optimale Leistung bringen und sich vor allem nicht verletzen. „Ich bin froh, dass wir einen sehr großen und ausgeglichenen Kader haben“, sagt FC-Coach Benedict Weeks, „Das gibt uns die Option, die Belastung auf mehrere Schultern zu verteilen, ohne an Qualität einzubüßen.“

Die Westender empfangen am Mittwoch (20 Uhr) auf der Ernst-Reuter-Anlage die SSVg. Heiligenhaus. Die war in der vergangenen Saison für den FC ein angenehmer Gegner, gewannen die Gladbacher doch beide Spiele. Spioniert hat Weeks am vergangenen Samstag, als Heiligenhaus gegen Jüchen 2:0 spielte, nicht. „Ich werde mich aber nochmals bei meinem Trainerkollegen Michele Fasanelli erkundigen“, sagt Weeks. Wobei sich der FC-Trainer grundsätzlich an den Stärken seiner Mannschaft orientiert. Die will das Spiel machen, egal wie sich der Gegner präsentiert. Laufbereitschaft, mutig nach vorne spielen und bei Ballbesitz des Gegners die Räume eng machen, kennzeichnen das Spiel des 1. FC. „Wir wollen zu Hause gewinnen“, sagt Weeks. „Heiligenhaus ist ein guter Gegner, wir müssen erneut an unsere Grenzen gehen.“ Die Elf, die in Vohwinkel erfolgreich war, steht am Mittwochabend komplett zur Verfügung.



Die SpVgg. Odenkirchen spielt beim DSC 99 Düsseldorf, der wie Odenkirchen mit einem Sieg in die Saison gestartet ist. Der DSC gewann beim Rather SV 2:0. Keine guten Erinnerungen an den letzten Auftritt in Düsseldorf hat Kemal Kuc. Im Mai gab es eine klare 1:5-Niederlage. Sein Team hat am ersten Spieltag beim knappen 2:1-Sieg gegen den FC Remscheid Moral bewiesen, sich „trotz des Rückstandes und der Gelb-Roten Karte für Dragan Kalkan durchgebissen“, sagt Kuc. „Jeder ist für den anderen gelaufen und hat das Maximum gegeben.“ Spielerisch ist noch Luft nach oben. In Düsseldorf wird es wohl erneut darauf ankommen, über Laufbereitschaft und Kampf ins Spiel zu finden. „Der DSC hat eine gute Mannschaft, wir wollen dennoch punkten“, sagt Kuc. Neben dem gesperrten Kalkan wird wohl auch der angeschlagene Pascal Moseler fehlen.