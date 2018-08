Die Mönchengladbacher Klubs sind in die Landesliga gestartet

Mönchengladbach In der Landesliga hat Jüchen sein erstes Spiel verloren: 0:2 bei der SSVg. Heiligenhaus. Dagegen belohnte sich der 1. FC mit einem ganz späten 1:0-Siegtreffer für seinen Aufwand. Die Spielvereinigung verkraftete sogar einen Platzverweis.

„Beide Mannschaften wären wohl mit einem Unentschieden zufrieden gewesen“, sagte FC-Trainer Benedict Weeks nach dem Spiel beim FSV Vohwinkel. „Dann haben wir in fast letzter Minuten doch noch den Siegtreffer erzielt.“ Robin Wolf traf in der 90. Minute mit einem Linksschuss in das rechte untere Eck; FSV-Torwart Asterios Karagiannis war chancenlos. Die Vorarbeit hatte Oguz Ayan mit einem Querpass geleistet. Auch wenn der Treffer spät fiel, er war letztlich die Belohnung für eine starke zweite Halbzeit. „Wir haben in den letzten 25 Minuten sehr viel Druck gemacht und uns damit den Sieg auch verdient“, sagte Weeks. Beide Teams begannen abwartend, tasteten sich zunächst einmal ab. Vohwinkel hatte sich weit in die eigenen Hälfte zurückgezogen und überließ den Westendern das Spiel. Die wenigen Konter der Gastgeber verteidigte der FC gekonnt. Ayan hatte Mitte der ersten Hälfte zwei gute Torgelegenheiten. Einmal setzte er den Ball nur an das Außennetz (20.), fünf Minuten später landete sein Kopfball an der Latte. Nach dem Seitenwechsel machte Vohwinkel, das zuvor nur durch Standardsituation gefährlich vor das Gladbacher Tor gekommen war, mehr Druck. Einen Distanzschuss lenkte FC-Schlussmann Martin Hahnen mit einer starken Parade an den Querbalken. Die starke Phase schien zu viel Kraft gekostet zu haben, ab der 65. Minute übernahm der 1. FC, der in der Vorbereitung viel für seine Fitness getan hat, das Kommando. „Unsere Laufbereitschaft und der Wille, mit einem Sieg zu starten, hat letztlich das Spiel entschieden“, sagte Weeks. „Spielerisch haben wir noch Luft nach oben.“ Das soll schon im Heimspiel am Mittwoch (20 Uhr) gegen die SSVg. Heiligenhaus besser werden.