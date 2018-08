Englische Woche in der Fußball-Bezirksliga Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Aufsteiger muss wie die anderen Bezirksligisten DJK/VfL Giesenkirchen, Victoria Mennrath und SV Lürrip, der gegen den Rheydter SV das Derby bestreitet, zum Saisonstart unter der Woche ran.

Sechs, vier, drei, drei, zwei – so lauteten die Platzierungen Teutonia Kleinenbroichs in der Kreisliga A nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Jahr 2013. Und dieses Mal sollen es, wenn möglich, mehr als zwei Jahre Zugehörigkeit zur Bezirksliga werden. Doch zum Start haperte es ein wenig, denn gegen den Landesliga-Absteiger VfL Repelen gab es eine 2:3-Niederlage. Erst in der letzten Viertelstunde kam der Teutonen-Zug ins Rollen, und aus einem 0:3-Rückstand wurde noch ein 2:3. Ungewöhnlich war nur, dass etliche Chancen zum Unentschieden oder sogar zum Sieg liegengelassen wurden. Zumindest in den vergangenen Spielzeiten war das Team von Norbert Müller, was die Chancenverwertung betraf, ein Meister der Effizienz gewesen.