Der Gladbacher HTC spielt auch nächstes Jahr Tennis-Bundesliga

Düsseldorf Das Eigengewächs des Gladbacher HTC gewinnt sein Spiel beim Rochusclub Düsseldorf, das ist ein Baustein zum abschließenden 3:3. Tags zuvor hatte es einen 4:2-Heimsieg gegen Aachen gegeben. Der GHTC landet am Ende auf Rang sechs.

Sei fast 90 Jahren besteht die Anlage des Rochusclub Düsseldorf, doch es gibt noch Premieren: Tim Sandkaulen, Eigengewächs des Gladbacher HTC, hat dort am Sonntag seinen ersten Sieg in einem Bundesliga-Einzel gefeiert. Gegen Hans Podlipnik-Castillo gewann der 20-Jährige im Match-Tie-Break. „Das tut richtig gut“, sagte Sandkaulen. „Vor zwei Wochen habe ich in Mannheim knapp verloren, umso besser fühlt sich das heute an.“

Die Partie im Rochusclub endete 3:3, sie war aber für die Gäste ohne echte Bedeutung, da sie tags zuvor durch einen 4:2-Sieg über Kurhaus Aachen bereits den Klassenerhalt gesichert hatten. „Das war ein 50:50-Match“, sagte Schmidt. „Beide Mannschaften hatten zwar nicht ihre beste Aufstellung, aber ein gutes Bundesliga-Niveau. Wir haben in dieser Saison schon in Spielen, in denen wir Favorit waren, Punkte liegengelassen. Am Samstag war das aber richtig gut. Wir hatten vier Spieler, die unter der Woche kein Turnier gespielt hatten und so voll auf das Spiel konzentriert waren“, ergänzte der GHTC-Teamchef, der vor allem mit den Leistungen von Franko Skugor und Aleksandr Nevodyesov zufrieden sein konnte. Andrej Martin holte den dritten Einzelpunkt, da er den Match-Tie-Break souverän gewann. Am Sonntag siegte er in zwei Sätzen und machte dabei nicht den Eindruck, tags zuvor bereits zwei Matches bestritten zu haben. „Er hat sich Samstag noch lange vom Physio durchkneten lassen. Das scheint geholfen zu haben“, sagte Schmidt.