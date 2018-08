Die neue Saison der Fußball-Bezirksliga ist mit zwei Derbys gestartet

Mönchengladbach Lürrip und Mennrath ziehen am ersten Spieltag den Kürzeren – 0:2 gegen den RSV und 0:5 gegen die DJK. Mennratsh Trainer Simon Netten meint, sein Team sei „vom Kopf her noch nicht bereit“ gewesen.

Dass es gleich zum Auftakt der neuen Bezirksligasaison zu zwei Derbys unter den Mönchengladbacher Klubs kam, freute nicht nur die Kassierer. Aber trotzdem fanden zahlreiche Trainer ein Haar in der Suppe. Sie monierten, dass es noch während der Ferienzeit mit Englischen Wochen anfängt. Da hätte sich so manch einer dieses auf einen späteren Zeitpunkt gewünscht. So heißt es, die vorhandenen Spieler aus der sogenannten zweiten Reihe frühzeitig zu integrieren.

SV Lürrip – Rheydter SV 0:2 (0:2). Die Teams tauschten das Heimrecht, da der Rasen im RSV-Stadion von der Stadt noch nicht freigegeben wurde. Schon zu Beginn griffen vor rund 200 Zuschauern beide Teams sehr hoch an. Es war zu spüren, dass jeder die Spielkontrolle an sich reißen wollte. Bereits nach sechs Minuten der erste Warnschuss der Rheydter, doch der Schuss von Baris Yardincioglu strich knapp am langen Pfosten vorbei. Zwei Minuten später machte es Lamin Marikong besser, der aus kurzer Entfernung Lürrips Torhüter Marc Ferfers keine Chance ließ. Da Lürrip Rheydts Ferdi Berberoglu in Doppeldeckung nahm, sollte Tobias Krämer in die freien Räume laufen, was der Abwehrspieler auch zu Genüge tat und für einigen Wirbel sorgte. In der 24. Minute gab es einen berechtigten Foulelfmeter, den RSV-Keeper Sebastian Grund aber parierte. Torwarttrainer Dirk Meier hatte vorher die richtige Ecke erraten.