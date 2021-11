Niederlage für Sportfreunde Neuwerk : Einstand von Karaca misslingt

Erdogan „Dony“ Karaca musste beim Debüt an der Seitenlinie in Neuwerk eine Niederlage hinnehmen. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Bezirksliga Beim Debüt von Erdogan Karaca an der Seitenlinie der Sportfreunde Neuwerk gab es eine 1:2-Niederlage gegen Willich. Der neue Trainer fordert nun schnell Erfolge.

Mit Erdogan „Dony“ Karaca als neuen Trainer für den glücklosen Markus Lehnen sollte für die Sportfreunde Neuwerk der Erfolg wieder zurückkehren. Am Ende stand jedoch zum Auftakt eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen Willich zu Buche.

Beim Debüt von Karaca waren vor allem die ersten zwanzig Minuten für die Blau-Weißen von extremer Nervosität geprägt. Bereits nach fünf Minuten gab es einen Freistoß für Willich, der aber kein Problem für Neuwerks Torhüter Johannes Aldenhoff darstellte. Und gerade Freistöße im Gefahrenbereich sollten tunlichst vermieden werden, so lautete eine von Karacas Vorgaben. Auch Ballverluste 20 Meter vor dem eigenen Tor wie zwei Minuten später waren aus Trainersicht nicht erwünscht. Allerdings schoss Benny Wirth, der sich den Ball erlief, rechts am Tor vorbei.

Freistöße aus größerer Distanz können auch Gefahr heraufbeschwören, wie Neuwerks ruhender Ball aus 28 Metern, getreten von Özgür Sezgin, bewies. Im Gegenzug fiel dann die Willicher Führung durch Jonas Kunft, dessen Schuss unhaltbar abgefälscht wurde (10.). Nach 20 Minuten hatte Neuwerk Gegentor und Nervosität abgelegt und drängte ihrerseits auf den Ausgleich. Der ließ nicht lange auf sich warten. Christopher Hermes ließ in der 24. Minute gleich zwei Gegenspieler aussteigen und zirkelte den Ball flach ins rechte untere Toreck zum 1:1 Ausgleich. In Minute 32 hätte es nach einem Eckball für Willich fast erneut geklingelt, weil Torwart Aldenhoff den Ball nicht richtig klären konnte. Der folgende Schuss aus 18 Metern ging jedoch links am Tor vorbei.