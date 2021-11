1. FC Mönchengladbach verliert gegen Bocholt : Eine Niederlage als Mutmacher

Kaies Alaisame erzielte für den 1. FC Mönchengladbach das zwischenzeitliche 2:3. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Der 1. FC Mönchengladbach verliert gegen den 1. FC Bocholt aus der Spitzengruppe der Oberliga mit 2:4. Das Team von Stephan Houben agiert dabei auf Augenhöhe. Das macht dem Trainer Hoffnung für die kommenden Aufgaben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des 1. FC Mönchengladbach am Sonntag den Platz. In einem ihrerseits aufopferungsvollen Spiel hatten die Hausherren gegen den Aufstiegsanwärter 1. FC Bocholt mit 2:4 (0:1) das Nachsehen. Ein Punkt wäre durchaus verdient gewesen. Am Ende entschied jedoch die individuelle Klasse der Gäste über den Spielausgang.

Knapp 200 Zuschauer sahen vor allem zu Anfang ein durchaus überraschendes Duell. Denn der 1. FC hatte deutlich mehr vom Spiel. Die Bocholter kamen auf dem für sie ungewohnte Kunstrasenplatz zunächst nicht zurecht. Kaies Alaisame (1., 10.) hatte gleich zu Beginn zwei gute Möglichkeiten aus aussichtsreicher Position, um die Führung zu erzielen. Erst nach etwas mehr als einer Viertelstunde tauchten dann auch die Gäste erstmals gefährlich im Strafraum der Westender auf. Dies führte dann auch gleich zum Torerfolg: Nach Foulspiel von Marcel Lüft an Marcel Platzek verwandelte Marc Beckert (18.) den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0.

Der noch für die A-Jugend spielberechtige Julio Torres (52.) brachte die Elf von Trainer Stephan Houben dann kurz nach der Halbzeit jedoch zurück ins Spiel und traf zum verdienten 1:1-Ausgleich. Doch die Freude über diesen Treffer hielt nur wenige Minuten. Ein fataler Fehler im eigenen Sechzehner brachte den zweiten Torerfolg der Bocholter – mit seinem bereits 17. Saisontreffer brachte Platzek (64.) sein Team erneut mit 2:1 in Führung. Der zweite Streich von Platzek zum 3:1 (77.) schien dann eigentlich für die Entscheidung zu sorgen. Doch die junge Elf der Westender machte es noch einmal spannend: Alaisame (81.) ließ mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 seine Mannschaft wieder auf einen Punktgewinn hoffen. Ein weiterer Foulelfmeter ließ allerdings die Träume platzen: Beckert (87.) zeigte sich erneut sicher und traf so zum 2:4-Endstand.

Trainer Houben war nach der Niederlage dennoch zufrieden. „Wir hätten in Führung gehen müssen, machen dann aber individuell zu viel falsch. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir gehen den Weg der kleinen Schritte. Für mich war das heute dennoch eine Leistungssteigerung. Es tut mir für die Jungs wahnsinnig leid, die einen hohen Aufwand betrieben haben. Wenn wir weiter so arbeiten, bin ich überzeugt, dass wir bald dann auch wieder Punkte holen werden“, so Houben.