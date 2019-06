Der Tag nach den Moschee-Protesten : Waffenfunde und Festnahmen bei Demo

Wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen wurden am Sonntag zwei Strafanzeigen gegen Teilnehmer der Kundgebung von „Mönchengladbach steht auf“ gestellt. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Der rechtspopulistische Ratsherr Roeseler glaubt, dass Salafisten einen Anschlag auf seine Kundgebungsteilnehmer planten. Dabei fand die Polizei gerade bei denen die meisten der sichergestellten Waffen.

Waffenfunde, Körperverletzungen, Festnahmen. Auch wenn die Demonstrationen in Rheydt am Sonntag weitgehend friedlich verliefen, Explosions-Potenzial gab es genug. Das Motto der Demo „Wir wollen keine Salafisten-Schweine“ des rechtspopulistischen Vereins von Ratsherr Dominik Roeseler hatte ebenso dazu beigetragen wie der wenige Tage vor der Kundgebung gefundene abgetrennte Schweine-Kopf vor der Moschee an der Mittelstraße.