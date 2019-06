Am 9. Juni in Mönchengladbach : Santander-Marathon bremst Autos aus

Orangefarben ist die Lauf- und Inlinestrecke eingezeichnet. Grün ist die Umleitung um die City, welche die Veranstalter Autofahrern empfehlen. In den inneren Bereich geht es nur über die Hermann-Piecq-Anlage. Foto: NeoMove GmbH

Mönchengladbach Damit die Läufer freie Bahn haben, müssen sich die Autofahrer beim Santander-Marathon am Sonntag in der Gladbacher City stark einschränken. Buslinien sind auch betroffen, das Gründerzeitviertel wird gesperrt.

Gut 2000 Teilnehmer werden nach Schätzung des Veranstalters am 9. Juni beim Santander Marathon durch die Gladbacher City laufen oder auf Inline-Skates rollen. Das Spektakel hat allerlei Auswirkungen auf den Verkehr. Wir erklären, was Anwohner, Autofahrer und Buskunden wissen müssen.

Was passiert? Läufer werden unterschiedliche Distanzen zurücklegen, vom Marathon über Halbmarathon bis zur Zehn-Kilometer-Strecke. Neben Läufen speziell für Kinder gibt es einen Halbmarathon und einen Zehn-Kilometer-Durchgang für Inline-Skater. Auf dem Geroplatz steigt Sonntag ein Sport- und Familienfest; bereits am Samstag wird dort zwischen 15 und 19 Uhr eine „Pasta-Party“ gefeiert.

Wo passiert es? Der 10,5 Kilometer lange Rundkurs führt mitten durch die Innenstadt von Gladbach, das Gründerzeitviertel und Teile von Eicken, Windberg und Waldhausen. Start ist auf dem Santander-Platz, Ziel ist der Geroplatz.

Wann passiert es? Der erste Start ist um 8.20 Uhr, der letzte um 10.30 Uhr. Sperrungen und Verkehrseinschränkungen gibt es jedoch schon früher und bis in den frühen Abend.

Was bedeutet es für Autofahrer? Der Großteil der Strecke ist nach Angaben der Veranstalter am Sonntag ab 6 Uhr für den Verkehr gesperrt. Wer mit dem Auto vom einen zum anderen Ende der Stadt will, sollte nicht quer durch die City, sondern drumherum fahren. Der innere Bereich des Rundkurses ist über eine „Querungsstelle“ Hermann-Piecq-Anlage zu erreichen: Über die Hohenzollernstraße geht’s in die Hermann-Piecq-Anlage und dann weiter zur Waldhausener Straße und in die von der Laufstrecke umschlossenen Gebiete von Waldhausen, Windberg und der Innenstadt.

Was bedeutet es fürs Parken und Halten? Entlang der Laufstrecke sowie in einigen weiteren Bereichen werden Halteverbotszonen im Zeitraum Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9. Juni, 20 Uhr, eingerichtet. Die Halteverbotszone an der Lüpertzender Straße ist von Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, ab Am Kämpchen bis zur Weiherstraße gültig. Die Halteverbotszonen auf der Aachener Straße (zwischen Kreuzung Waldnieler Straße und Ecke Franz-Brandts-Allee) sowie auf einem Stück der Karmannsstraße wird für Samstag, 8. Juni, 6 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, eingerichtet. Auf dem Geroplatz gilt das Halteverbot bereits ab Mittwoch, 18 Uhr, bis zum 10. Juni. Im Laufe des Montags wird das Parken dort wieder freigegeben.

Was bedeutet es für Bus-Kunden? Mehr als 100 Haltestellen werden am Sonntag nach Angaben der NEW von 6 Uhr bis circa 17 Uhr nicht bedient. Die NEW bittet Fahrgäste, sich auf Verspätungen einzustellen und eventuell einen früheren Bus zu nehmen. Sie will die Fahrplanauskunft unter www.new-mobil.de für diesen Tag anpassen. Bereits am 8. Juni wird ab 18 Uhr die Aachener Straße zwischen Waldnieler Straße und Waldhausener Straße gesperrt. Die Linien 007, 013, 023 und NE 2 und NE 4 fahren über Umleitungen. Die Haltestellen „Waldnieler Straße“ und „Grünewald“ fahren Busse der oben genannten Linien nicht an.