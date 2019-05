Auflagen nach Schweinekopf-Fund : Polizei verbietet Spanferkel-Grillen bei rechtspopulistischer Demo in Mönchengladbach

Auf dem Gelände der Moschee an der Mittelstraße in Rheydt wurde ein abgetrennter Schweinekopf gefunden. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Die Polizei hat die Auflagen für die rechtspopulistische Kundgebung verschärft, nachdem ein abgetrennter Schweinekopf vor der Moschee gefunden wurde. Auch die Route wurde geändert.

Nach dem Fund eines abgetrennten Schweinekopfs an der Moschee an der Mittelstraße in Mönchengladbach darf die von Ratsherr Dominik Roeseler für Sonntag angemeldete Demonstration nicht mehr so ablaufen, wie ursprünglich geplant. Roeselers rechtspopulistischer Verein „Mönchengladbach steht auf“ wollte direkt an der Moschee vorbeiziehen und ein Spanferkel grillen. Beides ist nun verboten. Nach dem Ekel-Fund am Dienstag hat die Polizei strengere Auflagen erteilt. Roeseler, der Mitbegründer von „Hooligans gegen Salafisten“ ist und oft als Redner bei Pegida-Veranstaltungen auftrat, hatte auch das Verwenden von Pyrotechnik beantragt. Auch dies wurde ihm verwehrt.